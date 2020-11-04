تونس 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واسبحث الرئيس التونسي قيس سعيَد خلال اتصال هاتفي اليوم تلقاه من رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، جملة من الموضوعات بينها العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على دعمها في المجالات كافة.وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي التطرق إلى الحوار الليبي الليبي الذي ستحتضنه تونس بداية الأسبوع القادم، كما تطرقا إلى مسألة الهجرة غير النظامية وسبل معالجتها.// انتهى //23:10ت م0237