إسلام آباد 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسالتقى رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش الذي يزور باكستان حالياً بوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى اليوم في إسلام آباد سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين باكستان والبوسنة والهرسك في مختلف المجالات، وخاصة التجارة والاقتصاد والتعليم والثقافة والروابط الشعبية.واستعرض الجانبان الوضع الإقليمي في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:34ت م0239