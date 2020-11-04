رام الله 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسالتقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم في رام الله برئيس وزراء رومانيا لودوفيك أوربان.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس بحث مع رئيس الوزراء الروماني الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وجدّد الرئيس الفلسطيني دعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام، والاستعداد للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية الرباعية الدولية.من جانبه أكد رئيس الوزراء الروماني متانة العلاقة بين البلدين، والشعبين الصديقين، وأهمية السعي الدائم لتعزيزها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأن موقف رومانيا ثابت في دعم تحقيق السلام، وفق مرجعيات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.//انتهى//23:35ت م0240