مدريد 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واسسجلت إسبانيا 1623 حالة وفاة و 25042 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل أكبر حصيلة يومية للوفيات والإصابات في البلاد.وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم: إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى مليون و 284408 حالات، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 38118 حالة وفاة.مما يذكر أن إسبانيا تعيش حالة طوارئ وطنية ستستمر مطلع شهر مايو المقبل، علماً أن معظم الأقاليم الإسبانية أعلنت عزل حدودها حتى التاسع من شهر نوفمبر الجاري، فيما أغلقت بعضها المقاهي والمطاعم والمراكز الثقافية لمدة 15 يوماً.// انتهى //23:35ت م0241