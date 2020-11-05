روما 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الحكومة الإيطالية اليوم مجموعة جديدة من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك حظر تجول عام, وقواعد أكثر صرامة للمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة، ابتداء من يوم غد الخميس حتى الثالث من ديسمبر.وإلى جانب حظر التجول من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحا، تشمل القيود الجديدة إغلاق المتاحف، و الدراسة عبر الإنترنت للمدارس الثانوية والجامعات، وتقليل عدد ركاب النقل العام، وإغلاق مراكز التسوق في عطلة نهاية الأسبوع.// انتهى //00:08ت م0244