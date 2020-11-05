الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، رعى مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى حفل تخريج الدورة الرابعة والأربعين من طلبة معهد الجوازات مساء اليوم ، البالغ عددهم (491) طالباً بمقر معهد الجوازات.وبدئ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى مدير عام الجوازات كلمة حث فيها الطلبة الخريجين على التحلي بالأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة أثناء تأدية الأعمال التي ستناط بهم والتقيد بالانضباط العسكري في جميع الأوقات والأماكن.بعد ذلك توالت فقرات الحفل بكلمة للخريجين فالعرض العسكري ، ثم أدى الخريجون قسم الولاء والطاعة.من جانبه ذكر مدير معهد الجوازات العميد دكتور إبراهيم بن عبدالعزيز اللحيدان ، أنه تم تطبيق استخدام تقنية المعلومات في معظم أعمال المعهد الإدارية والأعمال الأخرى المتعلقة بشؤون الطلبة والتعليم والتدريب ، مما أسهم بشكل كبير وفعال في إنجاز الأعمال بكفاءة عالية.وأفاد العميد اللحيدان بأن الملتحقين بهذه الدورة تلقوا تدريباً مكثفاً على أنظمة الجوازات الآلية، وكذلك التدريب العملي والنظري على نظام الخصائص الحيوية وأجهزة الكشف عن التزوير ، إلى جانب إتقان العديد من المهارات الأمنية المتنوعة، معرباً عن تهنئته للخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة.// انتهى //01:06ت م0246