الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأكد رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الحارثي ، أن المنتدى نجح في دورته الخامسة (مستقبل المستقبل) المقامة افتراضيا في تحقيق أهدافه بالوقوف على التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم في نواحٍ عديدة اقتصادية واجتماعية وصحية في ظل جائحة كورونا ، واستشراف الآفاق المستقبلية للعديد من القطاعات الحيوية الأكثر تأثيراً بحياة الإنسان ، ومنها مستقبل التعليم والعمل والصحة والمياه والطاقة والتقنيات الرقمية والدراسات المستقبلية وعلم الأوبئة وإدارة الأزمات.ونوّه الحارثي بما طرحه 90 متحدثاً يمثلون 19 دولة حول العالم خلال فعاليات المنتدى على مدار ثلاثة أيام من الأفكار والرؤى الرائدة عالميا ، التي تساعد في استكشاف حلول لتحديات المستقبل ، من أجل تحويلها إلى فرص تحقق الاستدامة في التنمية ، وتدعم تقدمنا العلمي ، وتعزز مكانة المملكة لتكون نقطة جذب للباحثين والعاملين في مجالات استشراف المستقبل تحقيقِا لأهدافِ رؤية 2030.وقال رئيس مجلس منتدى أسبار الدولي : " فخورون في منتدى أسبار الدولي بأن إجمالي عدد الحضور بلغ حوالي 25000 من 27 دولة حول العالم ، حضروا وتفاعلوا مع 14 جلسة نقاشية و 8 محاضرات علمية و 3 ورش عمل ، وذلك من خلال منصة المنتدى وكافة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي".وأوضح الحارثي ، أن المنتدى دأب على الخروج بتوصيات في كل دورة وأخذها بعين الاعتبار ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع ، لافتاً إلى أن جميع مخرجات تلك الفعاليات ستُدون بالسجل العلمي للمنتدى، وستكون متاحة في الموقع الإلكتروني للباحثين والطلاب والمهتمين في الداخل والخارج ، بما يعزز مكانة المملكة ، لتكون نقطة جذب للباحثين والعاملين في مجالات استشراف المستقبل، مؤكداً أنه سيُعمل على الإعداد للمنتدى في دورته المقبلة اعتباراً من اليوم، على أمل أن يكون بنفس المستوى من الزخم ، فيما ستُوسع المشاركة خلال السنوات المقبلة.// انتهى //01:11ت م0249