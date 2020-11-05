واشنطن 18 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على ارتفاع.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 367.63 نقطة، أو 1.34 بالمئة، إلى 27847.66 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 74.42 نقطة، أو 2.21 بالمئة ليغلق عند 3443.44 نقطة.فيما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً عند الإغلاق بواقع 430.21 نقطة، أو 3.85 بالمئة، إلى 11590.78 نقطة.// انتهى //01:12ت م0251