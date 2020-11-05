الشقيق 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسأعلنت بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب ، عن طرح 80 فرصة استثمارية مؤقتة في مواقع متعددة منها طريق الأمير محمد بن ناصر وشارع الفن والكورنيش الجنوبي والشمالي وطريق مطل البلدية مع استمرار دراسة لعدد من الفرص الاستثمارية المؤقتة ، داعية الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية إلى التقديم عبر منصة "فرص".وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف أن تعزيز فرص الاستثمار يأتي في صلب خطة البلدية الموسمية وفي إطار استعداداتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار والسائحين خلال هذا العام ، لافتاً إلى أن تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة يأتي انطلاقا من رؤية المملكة 2030، التي تؤكد أن الاستثمار في الإنسان والمكان هو عصب الاقتصاد الجديد بما يعزز الاقتصاد المحلي .// انتهى //01:12ت م0252