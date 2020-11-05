القاهرة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واستأهل فريق الزمالك المصري إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه الرجاء المغربي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على إستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.وتقدم الرجاء المغربي بهدف في الدقيقة 47 عبر لاعبه الكونغولي بين مالانجو، ولكن الزمالك رد بقوة بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 61، ومصطفى محمد "هدفين" في الدقيقتين 85 و88.وبهذا الفوز، تأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، ليضرب موعدا ناريا مع غريمه النادي الأهلي الذي بلغ النهائي بعد تخطي عقبة الوداد المغربي بالفوز عليه 5-1 في مجموع المباراتين.ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.// انتهى //01:30ت م0254