واشنطن 18 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 88,427 إصابة مؤكدة و 1,095 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 9,357,245 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 231,988 وفاة.// انتهى //01:31ت م0255