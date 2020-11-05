القاهرة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسسجلت مصر اليوم 207 حالات جديدة ثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالة جديدة بالمرض.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد بخروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99874 حالة.وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و 6318 حالة وفاة.// انتهى //01:43ت م0256