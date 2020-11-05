عام / مصر تسجل 207 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الخميس 1442/3/19 هـ الموافق 2020/11/05 م واس
القاهرة 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس
سجلت مصر اليوم 207 حالات جديدة ثبتت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد ووفاة 13 حالة جديدة بالمرض.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد بخروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99874 حالة.
وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و 6318 حالة وفاة.
// انتهى //
01:43ت م
0256