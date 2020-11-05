بريدة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم ، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة سابقاً مستشار إمارة المنطقة مطلق بن دغيم الخمعلي، وذلك في حفلٍ أقيم بفندق موڤنبيك بمدينة بريدة.وشارك معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بكلمة مسجلة عرضت في بداية الحفل، أكد خلالها أن المملكة تشهد تطوراً في القطاع الصحي بدعم من القيادة الحكيمة، أسهم وبشكل كبير بالارتقاء والإنجاز في مختلف الجوانب المعنية بالمراجع أو المحتاج للرعاية الصحية في المرافق الصحية في جميع المناطق والمحافظات.وقُدم ضمن فقرات الحفل عرضاً مرئياً يسلّط الضوء على الأعمال المنجزة بصحة القصيم, شملت مشروعات صحية بلغت قيمتها 2 مليار ريال, بينها مشروع توريد أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية بتكلفة بلغت 800 مليون ريال , إلى جانب تشغيل 23 مركزاً ومستشفى بالمنطقة, وتنفيذ مشروعات صحية أخرى بقيمة تجاوزت 266 مليون ريال, ما أسهم في انتقال 11 مركزاً للرعاية الصحية إلى مبانٍ حكومية, وتحقيق المنطقة المركز الأول على مستوى استقطاب الأطباء المتخصصين المعتمدين المسجلين لدى وزارة الصحة سواء من خارج المملكة أو من داخلها، والبالغ عددهم 580 طبيباً، تنوعت إمكاناتهم وخبراتهم العلمية والعملية بين استشاري واختصاصي ومقيم, بالإضافة إلى تنفيذ 21 مشروعاً تتعلق بالمشاركة المجتمعية، بقيمة 164 مليون ريال , وتوقيع 15 اتفاقية مع القطاعين الحكومي وغير الربحي.ونوه المحتفى به الخمعلي أنه حظي بدعمٍ وتشجيعٍ طيلة فترة عمله من قبل سمو أمير المنطقة، ومن معالي وزير الصحة، الأمر الذي انعكسَ وبشكلٍ مباشرٍ على العديد من النجاحات والإنجازات المتتالية في الجانب الصحي بالمنطقة.بدوره نوه سمو أمير منطقة القصيم في كلمته بما يلقاه القطاع الصحي بمختلف مناطق المملكة، ومنها القصيم، من دعم وعناية من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ, ومن جهودٍ طالما بذلها بإخلاص أبناء الوطن، أسهمت جميعاً في تطوير هذا القطاع المهم الذي يمس كل مواطن بصفة دائمة.ونوّه سموه بالجهد والتفاني الذي قدمه الخمعلي طوال فترة خدمته مديراً لصحة القصيم، وقيادته ومشاركته الإعداد والتنفيذ للعديد من الخطط الصحية والطبية، بمساندة من أبناء الوطن العاملين بكل إخلاص وتفانٍ تجاه خدمة المنطقة وأهلها, لافتاً الانتباه إلى أن من المهم على كل مسؤول وضع بصمته وأثره الكبير تجاه تحقيق خدمة أبناء هذه المنطقة والوصول إلى إبراء الذمة التي أوكلت إليه" ، مضيفاً بأن الجميع عليهم أن يحتسبوا الأجر من رب العالمين عز وجل تجاه خدمة المستفيدين في كافة القطاعات , مقدماً شكره لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة سابقاً على جهوده المباركة طيلة فترة عمله, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير.وفي ختام الحفل كرم سموه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة , كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.حضر الحفل وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم , ومدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور محمد أبو عباة , ومحافظ رياض الخبراء فهد السلطان, وعدد من مسؤولي القطاع الصحي بالمنطقة.// انتهى //02:19ت م0257