إسلام آباد 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسوقعت باكستان على اتفاقيتين مع البوسنة والهرسك لتعزيز التعاون العلمي وعودة المهاجرين غير الشرعيين.وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقيتين في إسلام آباد اليوم بحضور رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش الذي يزور باكستان حالياً.وبموجب الاتفاقية الأولى الخاصة بعودة المهاجرين غير الشرعيين، فسيتم إعادة عدد كبير من المهاجرين الباكستانيين المقيمين في البوسنة والهرسك بصفة غير شرعية.وبموجب الاتفاقية الثانية سيعمل البلدان على تعزيز التعاون الثنائي في المجال العلمي.وفي تصريح بهذه المناسبة قال عمران خان إن زيارة جعفروفيتش الحالية إلى باكستان ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.// انتهى //02:39ت م0260