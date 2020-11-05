عام / تجارة الحدود الشمالية تنفذ حملة رقابية على المطاعم والمقاهي
الخميس 1442/3/19 هـ الموافق 2020/11/05 م واس
عرعر 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واس
نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، حملة رقابية على 25 منشأة , استهدفت المطاعم والمقاهي ، وذلك للتحقق من التزام المنشآت التجارية بتطبيق أنظمة حماية المستهلك والإجراءات الاحترازية والوقائية .
وحررت الفرق الميدانية في وزارة التجارة 5 مخالفات منها السماح للعملاء بالدخول بدون كمام ، وعدم توفير المعقمات والمطهرات في الأماكن المخصصة .
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