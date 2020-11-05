عرعر 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، حملة رقابية على 25 منشأة , استهدفت المطاعم والمقاهي ، وذلك للتحقق من التزام المنشآت التجارية بتطبيق أنظمة حماية المستهلك والإجراءات الاحترازية والوقائية .وحررت الفرق الميدانية في وزارة التجارة 5 مخالفات منها السماح للعملاء بالدخول بدون كمام ، وعدم توفير المعقمات والمطهرات في الأماكن المخصصة .// انتهى //02:43ت م0261