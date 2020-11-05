الرياض 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسبيعت 7 صقور بمبلغ 846 ألف ريال اليوم في مزاد نادي الصقور السعودي المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز.وجاءت المنافسة على البطاقة الأولى شاهين فرخ طرح القحمة "عسير" للطاروح مهدلي بن علي بن يحيى عسيري، عرضه 15 ونصف إنش، وطوله 15 ونصف إنش، ووزنه 1000 جراماً، وكان من نصيب صالح بن عبدالعزيز المطيري الذي دفع فيه 85 ألف ريال.بعدها بدأت المنافسة على شاهين قرناس طرح الشعيبة للطاروح صلاح محمد الثعلبي، عرضه 15 وربع إنش، وطوله 14 وربع إنش، ووزنه 935 جراماً، وظفر به راشد بن طامي الهاجري بقيمة 40 ألف ريال.وكانت بطاقة المزاد الثالث على شاهين فرخ طرح جنوب الليث "قوس" للطاروحين مسفر دعافس الحسناني وخميس مسفر الحسناني، عرضه 15 إنش، وطوله 15 إنش، ووزنه 910 جراماً واستحوذ عليه ناصر فالح العدواني بقيمة 52 ألف ريال.وجاءت البطاقة الرابعة للمزاد على شاهين فرخ طرح حفر الباطن "الفاو" للطاروح مشعل محمد العرار، عرضه 15 ونصف إنش راهي، وطوله 15 ونصف إنش، ووزنه 1035 جراماً واشتراه سعد بن ملوح السلطان بمبلغ 133 ألف ريال.ومن طرح رابغ كانت المنافسة على شاهين فرخ للطواريح عمر وصل الله الشيخ وحمد لافي البلادي وأسامة محسن العصلاني، عرضه 15 ونصف إنش، وطوله 15 ونصف إنش، ووزنه 1050 جراماً، وذهب إلى المشتري عامر بن غانم العجمي مقابل 130 ألف ريال.وشهدت المنافسة السادسة المزايدة على شاهين فرخ طرح الحماد للطاروحين فهد الكاسب وحمود الحازمي عرضه 15 إنش راهي، وطوله 15 إنش، ووزنه 930 جراماً، وبيع لصالح بن عبدالعزيز المطيري مقابل 56 ألف ريال.وكان الختام على البطاقة السابعة والأخيرة لشاهين فرخ طرح الحماد أيضاً للطاروحين رجاء حمد مطر البناقي وجمعة عبود صالح البناقي عرضه 16 إنش إلا ربع، وطوله 15 ونصف إنش، ووزنه 1050 جراماً، واستمرت المنافسة على هذا الصقر نحو الساعة قبل أن يحسم سعد بن ملوح السلطان المزاد لصالحه بمبلغ 350 ألف ريال.// انتهى //02:49ت م0262