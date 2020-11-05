واغادوغو 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واسقُتل 8 أشخاص، اليوم، في هجوم مسلح على منجم للذهب في مدينة اربيندا بمنطقة سوم شمالي بوركينا فاسو.وأكد مسؤول محلي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم أوقع 8 قتلى وإصابة آخرين ، إلى جانب استحواذ المهاجمين على ممتلكات وحيوانات السكان المحليين.وتستهدف الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل الأفريقي كثيرًا شمال وشرق بوركينافاسو المتاخمتين لمالي والنيجر .// انتهى //02:52ت م0263