عام / مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح ببوركينافاسو
الخميس 1442/3/19 هـ الموافق 2020/11/05 م واس
واغادوغو 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واس
قُتل 8 أشخاص، اليوم، في هجوم مسلح على منجم للذهب في مدينة اربيندا بمنطقة سوم شمالي بوركينا فاسو.
وأكد مسؤول محلي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم أوقع 8 قتلى وإصابة آخرين ، إلى جانب استحواذ المهاجمين على ممتلكات وحيوانات السكان المحليين.
وتستهدف الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل الأفريقي كثيرًا شمال وشرق بوركينافاسو المتاخمتين لمالي والنيجر .
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