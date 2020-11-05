تونس 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واسأوقفت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي 10 مهاجرين غير شرعيين، بشواطئ مدينة رفراف بمحافظة بنزرت شمال تونس.وأوضح مصدر أمني مسؤول بالجهة في تصريح اليوم، أن المهاجرين كانوا وسط البحر على متن قارب متوسط الحجم، ويستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الايطالية.ولفت النظر إلى أن المصالح الأمنية المختصة تولت القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //03:00ت م0264