ينبع 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسكرمت الهيئة الملكية بينبع اليوم القادة الكشفيين في مدارس الهيئة الملكية بينبع الصناعية وفريق العمل بإدارة التعليم العام ، الذين ساهموا بتحقيق إنجازات في المشاريع الكشفية الوطنية ، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي .وهنأ الرئيس التنفيذي المكرمين من قادة وأفراد كشفيين على ما يقومون به من تقديم مشاركات كشفية تطوعية في خدمة وتنمية المجتمع، وعرفاناً بما قدموه من عطاء وجهد طوال عملهم بالحركة الكشفية ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم الكشفية .عقب ذلك قام بتكريم القادة الكشفيين بالمدارس نظير تحقيقهم المركز الأول ودرع التميز في المشروع الكشفي الوطني التوعوي لحماية النشء من الانحراف الفكري للعام 1441هـ ، ودرع التميز -المستوى الذهبي- في المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها في مرحلته الـ12 للعام 1441هـ ، كما قلد القادة الكشفيين الحاصلين على الشارة الأهلية والشارة الخشبية ضمن القيادات الكشفية بالمملكة والحاصلين على التأهيل الكشفي المتقدم ، ويأتي هذا التميز نظير ما توليه الهيئة الملكية بينبع من اهتمام بالغ بالأنشطة الكشفية وبرامج المسؤولية المجتمعية.// انتهى //03:55ت م0270