نيروبي 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 4 نوفمبر 2020 م واسقرر الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، اليوم ، تعليق جميع التجمعات السياسية في بلاده لمدة شهرين، بسبب استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد.وقال كينياتا، في خطاب تم بثه مباشرة على القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية في البلاد "تم تعليق جميع التجمعات والاجتماعات السياسية لمدة 60 يوما"، مضيفًا أن هذا القرار سيفعل بشكل فوري.وأفاد الرئيس الكيني، عقب اجتماع استثنائي عقده مع حكام المقاطعات خصص لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لاحتواء تفشي الوباء في البلاد، أنه تم تمديد حظر التجول إلى يوم 3 يناير 2021 اعتبارًا من الليلة 4 نوفمبر ما بين الساعة 10 مساء والرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.وأكد كينياتا أنه بخصوص الدراسة، فإن تلاميذ بعض الفصول الدراسية التي أعيد فتحها سيواصلون الدراسة فيما ستظل جميع الفصول الأخرى مغلقة حتى شهر يناير 2021.// انتهى //04:00ت م0271