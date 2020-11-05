أملج 18 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 نوفمبر 2020 م واسنفذت بلدية محافظة أملج 398 جولة رقابية للإصحاح البيئي خلال شهر أكتوبر الماضي ، شملت الشوارع والميادين والأحياء وآليات ومعدات مختلفة.وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عودة خلف العنزي ، أن البلدية طهرت 14788 موقعاً ومعدات وحاويات باستخدام 17508لترات من المطهرات والمبيدات، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد العنزي أن البلدية مستمرة في تكثيف جهودها في الأماكن التي تشهد ازدحاماً من خلال الرش والتعقيم المستمر.// انتهى //04:18ت م0272