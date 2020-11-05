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الخميس 1442/3/19 هـ الموافق 2020/11/05 م واس
الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
- المملكة تعلن تأسيس مركز لحماية التراث المغمور تحت مياه البحر الأحمر والخليج العربي.
- الصحة : 426 إصابة بكورونا و441 حالة تعاف.
- أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة يؤدون مناسك العمرة.
- وزير التجارة: المملكة تسعى لمستقبل أفضل للاقتصاد العالمي.
- الحقيل: خدمة تأهيل المنشآت تهدف للارتقاء وتحسين جودة الحياة.
- «أسبار» يناقش التحديات العالمية وآليات استشراف المستقبل.
- السعودية تترقب الإعلان عن استضافة حدث رياضي عالمي.
- «البيئة»: المملكة حققت تقدماً كبيراً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.
- القضاء والكونغرس.. سيناريوهان لحسم سباق الرئاسة الأمريكية
- بايدن: سنفوز بأكبر عدد من الأصوات في تاريخ أميركا.
- محتجون يحرقون أعلاماً في بورتلاند.
- السعودي محسن خلف يدخل موسوعة غينيس كأكبر لاعب كرة سلة في العالم.
- الحوثيون يستهدفون الأطفال بـ”الإهمال” والقصف.
- الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محافظة الجوف.
- السودان يعلن فشل مفاوضات سد النهضة وإعادة الملف للاتحاد الأفريقي.
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