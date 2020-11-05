الرياض 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :- المملكة تعلن تأسيس مركز لحماية التراث المغمور تحت مياه البحر الأحمر والخليج العربي.- الصحة : 426 إصابة بكورونا و441 حالة تعاف.- أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة يؤدون مناسك العمرة.- وزير التجارة: المملكة تسعى لمستقبل أفضل للاقتصاد العالمي.- الحقيل: خدمة تأهيل المنشآت تهدف للارتقاء وتحسين جودة الحياة.- «أسبار» يناقش التحديات العالمية وآليات استشراف المستقبل.- السعودية تترقب الإعلان عن استضافة حدث رياضي عالمي.- «البيئة»: المملكة حققت تقدماً كبيراً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.- القضاء والكونغرس.. سيناريوهان لحسم سباق الرئاسة الأمريكية- بايدن: سنفوز بأكبر عدد من الأصوات في تاريخ أميركا.- محتجون يحرقون أعلاماً في بورتلاند.- السعودي محسن خلف يدخل موسوعة غينيس كأكبر لاعب كرة سلة في العالم.- الحوثيون يستهدفون الأطفال بـ”الإهمال” والقصف.- الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية في محافظة الجوف.- السودان يعلن فشل مفاوضات سد النهضة وإعادة الملف للاتحاد الأفريقي.// يتبع //06:23ت م0003