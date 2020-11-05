وفي ملف آخر طالعتنا صحيفة "اليوم" بعنوان (الاقتصاد الوطني.. الريادة والتطور) .. تعزيز منظومة الاقتصاد الوطني هو أحد الأسس التي شكلت المنظور المتكامل لرؤية المملكة 2030، ويجد الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة في كافة إستراتيجياتها ومشاريعها التنموية.وأوضحت يأتي ما نوه به صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما قدمته القيادة الرشيدة - يحفظها الله - من دعم واهتمام لتطوير وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمحفزات التي تقدمها الدولة بين الفينة والأخرى لتفعيل دور هذه المنشآت في منظومة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مشاركتها في تنمية الناتج المحلي.وبينت أن سموه أشار خلال رعايته ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020، عبر الاتصال المرئي، والذي تنظمه غرفة الشرقية، إلى المستهدفات التي رسمتها رؤية المملكة 2030، ومنها تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، وتحفيز التحول نحو التجارة الرقمية، باعتبارها ركيزة في صناعة المجتمع الرقمي، وما أبانه سموه عن كون المملكة حققت قفزات نوعية في مجال التحول نحو التجارة الإلكترونية، عبر منظومة من الخدمات والمبادرات، واستطاعت بفضل الله ثم بفضل قدرات أبنائها تجاوز العديد من التحديات، لا سيما التحديات التي فرضتها جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19».وخلصت هذه الكلمات لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، «حفظه الله»، تعكس حرص القيادة الرشيدة على مفهوم تطور الصناعة الرقمية كأحد الأطر التي تصنع المشهد الشامل لتحقيق ريادة المملكة وتعزيز مكانتها الاقتصادية بين دول العالم المتقدم وفق متطلبات الحاضر ومتغيرات المستقبل..// يتبع //06:26ت م0005