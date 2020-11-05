وفي ملف آخر كتبت صحيفة "البلاد" تخت عناوان (رحلة إيمانية صحية) .. القرار الحكيم الذي اتخذته القيادة الرشيدة بالعودة التدريجية للعمرة على أربع مراحل بإجراءات احترازية ووقائية في ظل جائحة كورونا العالمية ، أكد قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات ومواجهة التحديات بالسرعة المطلوبة بما يتسق مع مبادئها وقيمها ومراعاة المصلحة العامة وصولاً إلى أفضل النتائج ، كما يؤكد الحرص على سلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية .وعلقت لقد تعاملت المملكة مع تداعيات وآثار الجائحة للحد من تفاقمها صحياً واجتماعياً واقتصادياً، مما مكن من تحجيمها وإفساح الطريق للاستجابة لتطلعات كثير من المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة والزيارة وفق إجراءات وترتيبات تضمن أمنهم وسلامتهم وهذا ما تحقق في موسم الحج الماضي، كما وصلت إلى المملكة بالفعل أولى طلائع معتمري الخارج مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة وسط دعم كبير من حكومة المملكة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.واختتمت هذه الرعاية الكاملة، تجسد الحرص الدائم على تسخير كافة الإمكانات والطاقات ، وهو ما أكد عليه مجلس الوزراء مجدداً بتمكين المعتمرين من خارج المملكة من أداء الشعيرة في أجواء إيمانية وبيئة احترازية، تراعي المتطلبات الصحية والحماية من مهددات الجائحة، وبما يوفر أقصى درجات االسلامة لهم، ويحفظ صحتهم وسلامتهم، انطلاقاً من رسالة المملكة، التي شرفها الله تعالى، بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.// يتبع //06:27ت م0006