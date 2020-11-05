طرابلس 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، زيارة وزير الداخلية الليبي فتحي باشا لاغا إلى القاهرة لأول مرة منذ سنوات، في إطار التعاون بين البلدين والتحديات المشتركة التي تواجههما، وتوحيد الجهود لمواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة وبما يحفظ الأمن القومي المشترك بين ليبيا ومصر، وكذلك تفكيك المليشيات وخروج المرتزقة الأجانب .وأشارت الصحف إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء تجمع النخب البرقاوية , حيث تم بحث آخر مستجدات الأزمة الليبية ومبادرة فخامته لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا، مطالبين بتثبيت حقوق إقليم برقة في التمثيل السياسي والاقتصادي وحقها في تولى المناصب السيادية والحكومة والوزرات والهيئات الدبلوماسية .وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع الأمنية في البلاد، موضحة اندلاع اشتباكات، بين ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق الليبية في مدينة ترهونة .وبينت الصحف عودة الرحلات الطيران المدنية بين طرابلس ومطارات مصر بعد انقطاع دام أكثر من ثلاث سنوات ، موضحة وصول أولى رحلات الخطوط الإفريقية من مطار معتيقه إلى مطار برج العرب بالإسكندرية.ونقلت تصريحات مفوض السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، وإعرابه عن دعم الهيئة للفرقاء الليبيين في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار الموقَّع في جنيف برعايةالأمم المتحدة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل يقوده الليبيون، يملكون زمامه بدعم من المسار الدولي .وعرجت الصحف على دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد، المجتمع الدولي إلى مساندة ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر، الذي ستستضيفه بلاده في التاسع من الشهر الجاري، بعد أن وصفه بـالفرصة الحقيقية لليبيين للاتفاق على تسوية سياسية، مؤكدا أن ملتقى الحوار السياسي الليبي «سيكون فرصة حقيقية للإخوة الليبيين للاتفاق على تسوية سياسية.// انتهى //08:24ت م0008