نجران 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأطلقت أمانة منطقة نجران، أمس، مبادرة "نجران الخضراء"، لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.وأوضح أمين منطقة نجران المكلف المهندس، عيد العتيبي أن مبادرة "نجران الخضراء" التي تم إطلاقها في مدينة نجران ومحافظاتها ومراكزها تأتي ضمن خطة الأمانة الرامية الى تعزيز وتنويع الغطاء النباتي لما له من أثر جمالي، بالإضافة إلى أهميته كمصدر للأكسجين، وعامل جذب سياحي للمنطقة.وأكد سعي الأمانة وبلدياتها إلى الإسهام في جودة الحياة وأنسنة المدن من خلال زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري، تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في المحافظة على سلامة البيئة، وتجميل الأحياء وتوفر الظل وتنمية الغطاء النباتي من خلال دعم التشجير.// انتهى //09:07ت م0009