تبوك 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً، برنامجاً تدريبياً لتأهيل المقبلين على الزواج، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر منصة الجمعية الإلكترونية.ويهدف البرنامج الذي يستمر على يومين ويقدمها مختصون في جوانب الحياة الزواجية إلى تأهيل المقبلين على الزواج، ويشمل عدة محاور أهمها: توضيح أهداف الزواج، والحقوق الزوجية، والمشكلات الزوجية، وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تنمي العلاقة الزوجية بين الطرفين.ويأتي البرنامج ضمن حزمة من البرامج والدورات التي أطلقتها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة وتوعية المقبلين على الزواج بأمور حياتهم الزوجية من الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية والصحية.// انتهى //09:24ت م0011