إسلام آباد 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ، مطالبة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بعدم إهانة المسلمين وجرح مشاعرهم في الدول الأوروبية بحجة حرية التعبير عن الرأي.واهتمت بزيارة رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش إلى باكستان واتفاق البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والدفاع.وأخبرت عن تسجيل فيروس كورونا أمس أعلى إحصائية يومية للإصابات منذ ظهوره في باكستان.وتناقلت أنباء الهجوم الذي تعرض له معسكر للقوات الأفغانية في مقاطعة قندوز شمال أفغانستان.وتابعت تطورات فيروس كورونا الذي يواصل الانتشار بشكل سريع في معظم دول العالم.// انتهى //09:37ت م0012