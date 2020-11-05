الخرطوم 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إجراء رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أمس، اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبى الدكتور آبي أحمد علي للاطمئنان علىالأوضاع هناك، على ضوء البيان الصادر من الحكومة الإثيوبية حول الأحداث في إقليم التقراى.وأخبرت عن تسجيل السودان أمس 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد دون تسجيل حالات وفاة.ولفتت الصحف الانتباه إلى وصول مفاوضات سد النهضة أمس، إلى طريق مسدود، بعد أن فشل وزراء المياه بالسودان ومصر وإثيوبيا في الاتفاق على دور الخبراء في التفاوض ومنهج جديد للمفاوضات،وإعادة الملف مرة أخرى للاتحاد الإفريقي.وعرجت على مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، نظيره الروماني لودوفيك أوربان بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها وتوسعها الاستيطاني في الضفة الغربية.ونقلت صحف الخميس تصريحات مفوض السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، وإعرابه عن دعم الهيئة للفرقاء الليبيين في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار الموقَّع في جنيف.ونشرت إعلان الجيش اليمني أمس سيطرته على مواقع جديدة وصفها بالمهمة في شمال معسكر الخنجر الاستراتيجي شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.وسلطت الضوء على اعتقال أجهزة الأمن الباكستانية أمس خمسة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم القاعدة فرع جنوب آسيا خلال عملية تم تنفيذها في منطقة راجن بور بإقليم البنجاب الشرقي.وأبرزت صحف السودان توقيف وحدات من حرس الحدود البحري التونسي 10 مهاجرين غير شرعيين، بشواطئ مدينة رفراف بمحافظة بنزرت شمال تونس.// انتهى //09:44ت م0013