القاهرة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس رسالة من نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي وتأكيده على دعم مصر للكونغو الديمقراطية في رئاستها للاتحاد الأفريقي ومساندتها على كافة المستويات من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية.وسلطت الضوء على تشديد مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على التعامل بمنتهى الحزم، وعدم التهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل عودة منحنى الاصابات للتزايد، وتهديده بإغلاق أي منشأة سياحية أو تجارية أو رياضية غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.وتحدثت عن انتهاء اجتماع وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا دون حدوث توافق خلال المناقشات بين الدول الثلاثة حول منهجية استكمال المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي في المرحلة المقبلة.ولفتت الانتباه إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم خلال الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 3 ملايين إصابة بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع 45 ألف حالة.// انتهى //09:55ت م0014