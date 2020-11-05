طولكرم 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 10 فلسطينيين، في حملة اعتقالات واسعة في قرى وبلدات الشعراوية شمال محافظة طولكرم.وذكرت مصادر فلسطينية عن نادي الأسير في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من بلدة صيدا، و خمسة آخرين من بلدة علار .كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين من بلدة عتيل، وآخر من بلدة دير الغصون، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها .// انتهى //10:32ت م0017