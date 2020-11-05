أبهـا 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وجريان السيول مع احتمالية لتساقط البَرَد في عدة مواقع بالمنطقة.ويشمل الإنذار مدينة أبها والقرى المجاورة لها، ومحافظات المجاردة و النماص وبارق و تنومة ورجال ألمع ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة ، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 7 مساءً.وكانت منطقة عسير شهدت أمس هطول أمطار متوسطة على عدد من المحافظات منها النماص ومحايل وبارق .// انتهى //11:33ت م0034