الباحة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأجرى مركز القلب في مستشفى الملك فهد في الباحة 22 عملية قسطرة وذلك خلال أول أسبوع من افتتاحه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يوم الأربعاء الماضي.وقام المركز بعمل 12 عملية قسطرة تشخيصية و 10 عمليات قسطرة تداخلية جميعها نجحت ولله الحمد ، كما تم تنويم 7 حالات في قسم العناية القلبية، غادر منها 5 حالات بصحة وسلامة وحالتين مازالت تتلقى العلاج وتحظى بالرعاية الطبية المناسبة.// انتهى //11:42ت م0035