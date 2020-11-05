مكة المكرمة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسشارك 80 طالباً من كلية الحرم المكي الشريف في منظومة العمل التطوعي داخل المسجد النبوي مع العودة التدريجية للمصلين والمعتمرين، مسخرين طاقاتهم بواقع 240 ساعة تطوعية في اليوم الواحد بمعدل ثلاث ساعات لكل طالب .ويباشر الطلاب المتطوعون أعمالهم بإشراف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتوجيه المصلين والمعتمرين للصلاة في الأماكن المخصصة، والتأكد من مراعاة تطبيق مسافات التباعد الاجتماعي داخل ممرات وأروقة المسجد الحرام، والمحافظة على انسيابية الحركة داخلها، إلى جانب مساعدة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك العمرة .ويأتي ذلك حرصاً من الإدارة العامة لكلية الحرم المكي الشريف على مشاركة الطلاب في منظومة العمل التطوعي داخل المسجد الحرام وفق الميثاق التطوعي لتنسيق الأعمال التطوعية والكلية، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وروئ الرئاسة لعام 2024 الداعمة لمختلف مجالات العمل التطوعي المسجد الحرام.// انتهى //11:44ت م0036