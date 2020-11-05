المدينة المنورة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث أمس 51 برنامجاً لتدريب المعلمين في مختلف التخصصات على بناء الاختبارات الإلكترونية من خلال أدوات منصة "مدرستي".وتعقد البرامج على مدى أسبوعين بمشاركة مكاتب التعليم الداخلية ومكاتب التعليم في محافظات الحناكية ووادي الفرع وبدر وخيبر.تهدف الفعالية إلى دعم المعلمين في بناء أسئلة الاختبارات إلكترونياً, وتعزيز ممارساتهم في تخطيط المنهج الدراسي.// انتهى //11:46ت م0038