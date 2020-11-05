الجزائر 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمحادثات الوزير البرتغالي للشؤون الخارجية، أوغوستو سانتوس سيلفا، الذي زار الجزائر أمس، مع رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ووزير الخارجية صبري بوقدوم، مبينا تناوله استعداد لشبونة للتعاون مع اللجزائر بمناسبة توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي يناير المقبل، من أجل تعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي ودول منطقة المتوسط وكذلك سياسة الجوار مع الجنوب ومسائل التعاون حول الطاقة والهجرة، بالإضافة إلى المسائل الأمنية ومكافحة الإرهاب.وعرجت صحف الخميس على الملف الليبي، مبرزة بدء وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فتحي باشاغا، أمس، زيارة إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي قبل بدء الحوار الليبي في تونس الأسبوع القادم.// انتهى //11:54ت م0041