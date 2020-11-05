بروكسل 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأدان الاتحاد الأوروبي اليوم أعمال الهدم الإسرائيلية للمرافق السكنية للفلسطينيين.وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إن القوات الإسرائيلية قامت هذا الأسبوع أكثر من 70 مبنى ، بما في ذلك مرافق سكنية وسبل العيش والصرف الصحي، تعود إلى 11 عائلة فلسطينية لديها 41 طفلاً في شمال الأغوار، ويؤكد هذا الهدم الواسع النطاق مرة أخرى الاتجاه المؤسف لعمليات المصادرة والهدم منذ بداية العام.وأضاف البيان أن ذلك يأتي على رأس تهديد هدم المدرسة الفلسطينية في قرية رأس التين في وسط الضفة الغربية، والتي يشترك في تمويلها الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوجد حاليًا 52 مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم.وشدد البيان على أنه وكما تم التأكيد عليه في التوصيات السابقة لمجلس الاتحاد الأوروبي، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى حماية الأطفال، بما في ذلك ضمان حقهم في التعليم في بيئة مدرسية آمنة ومأمونة وأن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان يجب حمايته والحفاظ عليه.وأكد الاتحاد الأوروبي أن مثل هذه التطورات تشكل عائقاً أمام حل الدولتين ، وكرر الاتحاد الأوروبي دعوته لإسرائيل لوقف جميع عمليات الهدم هذه ، بما في ذلك المباني الممولة من الاتحاد الأوروبي، لاسيما في ضوء الأثر الإنساني لوباء فيروس كورونا الحالي.// انتهى //11:58ت م0042