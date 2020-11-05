تونس 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيَد خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي حول الحوار الليبي الذي تستضيفه تونس بداية الأسبوع القادم.واهتمت الصحف بالوضع الوبائي الذي تعيشه تونس، مشيرةً إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصلت إلى 64 ألف و 363 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1512 حالة وفاة.وتطرقت إلى تعثر مفاوضات سد النهضة، ووصولها إلى طريق مسدود، بعد أن فشل وزراء المياه بالسودان ومصر وإثيوبيا على الاتفاق، وإعادة الملف مرة أخرى للاتحاد الإفريقي.وسلطت صحف تونس الضوء على الوضع الوبائي حول العالم، مشيرة إلى قرب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا من حاجز 48 مليون إصابة وفق تقرير لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.// انتهى //11:59ت م0044