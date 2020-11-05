الرباط 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم فتح دولة الإمارات العربية المتحدة أمس قنصلية عامة لها في مدينة العيون، لتكون أول دولة عربية غير إفريقية تفتح قنصلية عامة لها بالمنطقة.وتطرقت لفيروس كورونا في المغرب، الذي سجل تصاعدا في الإصابات، والوفيات، والحالات الحرجة، مشيرة إلى حالة التراخي بين المواطنين.وتناقلت الصحف إدانة المغرب الشديدة للهجمات المروعة التي استهدفت مدينة فيينا، الإثنين الماضي، ورفض المملكة المغربية للعنف والكراهية ونبذ الآخر.وتابعت تطورات النزاع الدائر في إقليم ناغورنو كاراباخ بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.وعرجت صحف المغرب على انتشار فيروس كورونا حول العالم ، مشيرةً إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن عدد المصابين يقترب من 48 مليون مصاب.// انتهى //12:14ت م0046