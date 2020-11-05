جدة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واساستقبل سوق الأنعام المركزي التابع لأمانة محافظة جدة خلال الربع الثالث لعام 2020م، نحو 133.300 رأس من الأنعام بين إنتاج محلي ومستورد، فيما نفذت الأمانة خلال الفترة ذاتها 711 زيارة ميدانية أسفرت عن رصد 127 مخالفة.وأوضح مدير سوق الأنعام المركزي بالأمانة سالم بن ضيف الله البشري، أن واردات السوق خلال الثلاثة شهور الماضية بلغت 37.700 رأس محلي و 95.600 رأس مستوردة، مشيراً إلى أن ساحتي حراج الأغنام والأعلاف استقبلتا 1783 شاحنة محملة بقرابة المليون و 500 ألف حزمة أعلاف، فيما بلغت كمية الحطب الواردة أكثر من 1350 طنا و 112 ألف كيس فحم.وفي سياق آخر استقبلت مسالخ أمانة جدة النظامية خلال الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 160 ألف رأس من الأنعام جرى ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة، فيما أسفر كشف الطب البيطري على المذبوحات عن 248 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وتوزعت المذبوحات على مسلخ جدة الرئيس إذ استقبل 61.576 ذبيحة، فيما بلغت المذبوحات في مسلخ سوق الأنعام المركزي في (الخمرة) 67.310 ذبائح وجرى ذبح 31.185 ذبيحة في مسلخ السبيل، وبلغت المذبوحات من الأغنام خلال الفترة المحددة 145,499 ذبيحة، ومن الأبقار 10.652 ذبيحة، في حين استقبلت المسالخ 3920 رأساً من الإبل.يذكر أن الأمانة جندت كوادرها البشرية بتخصيص 10 أطباء بيطريين و 255 جزارا و 28 مشرفا موزعين على المسالخ الثلاثة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على جميع العاملين وتشديد الرقابة على الأنعام الواردة للتأكد من سلامتها، ورصد المخالفات وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.// انتهى //13:09ت م0060