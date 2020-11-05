جدة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسشارك معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، عبر الاتصال المرئي أمس في اجتماع نظمته هيئة الزكاة الوطنية لإندونيسيا .وأكد الدكتور حجار أن البنك وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية وهيئة الزكاة الوطنية لإندونيسيا يعملون على تطوير منصة رقمية مبتكرة تضمن الشفافية والحوكمة في جمع الزكاة وتوزيعها، وذلك من أجل الارتقاء بمعايش الناس ومحاربة الفقر .// انتهى //13:12ت م0061