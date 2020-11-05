الكويت 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 9ر8 نقطة ليبلغ مستوى 85ر5474 نقطة بنسبة صعود بلغت 16ر0 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر124 مليون سهم تمت عبر 10034 صفقة نقدية بقيمة بلغت 2ر31 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيس 8ر7 نقطة ليبلغ مستوى 58ر4331 نقطة بنسبة هبوط بلغت 18ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر58 مليون سهم تمت عبر 2876 صفقة نقدية بقيمة 4ر3 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 07ر17 نقطة ليبلغ مستوى 43ر6051 نقطة بنسبة صعود بلغت 28ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر66 مليون سهم تمت عبر 7158 صفقة بقيمة 8ر27 مليون دينار .// انتهى //13:15ت م0064