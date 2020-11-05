المدينة المنورة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأعلنت الكلية التقنية بمنطقة المدينة المنورة (للبنين) عن فتح باب القبول والتسجيل في برامجها التدريبية للفصل التدريبي الثاني لمساري البكالوريوس والدبلوم الصباحي والمسائي في عدد من التخصصات لخريجي الثانوية والمعاهد الفنية, للعام 1442هـ وذلك بدءا من الأحد المقبل 22/ 3 / 1442هـ وحتى 16 / 4 / 1442هـ , عبر البوابة الإلكترونية على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa .وأوضح عميد الكلية المهندس محسن بن حسن الصاعدي أن القبول سيكون في التقنية الكهربائية والتقنية الإلكترونية وتقنية الحاسب الآلي والتقنية الميكانيكية والطاقة المتجددة والأمن السيبراني والتقنية الخاصة والتقنية الإدارية، داعيا جميع الراغبين بالالتحاق بالكلية إلى تحري الدقة في اختيار التخصص وإدخال البيانات.وأبان الصاعدي أن الفرصة متاحة أيضا بفروع الكلية في محافظات بدر وخيبر، والعيص، والمهد، وفق التخصصات المتاحة والتي تخضع لنفس أحكام وشروط القبول .// انتهى //13:35ت م0068