اقتصادي / جامعة القصيم تعلن عن فرص استثمارية بمنشآتها
الخميس 1442/3/19 هـ الموافق 2020/11/05 م واس
بريدة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس
أعلنت جامعة القصيم، ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار والأوقاف اليوم عن توافر فرص استثمارية داخل منشآتها في عدة مواقع، وسيتم استقبال المظاريف المغلقة من الراغبين في الاستثمار حتى يوم 9 / 4 / 1442هـ، فيما ستفتح بتاريخ 10 / 4 / 1442هـ.
وتشمل الفرص الاستثمارية تأجير مواقع أجهزة البيع الذاتي بمرافق ومنشآت الجامعة ، وتأجير مواقع خدمات التغذية بمرافق ومنشآت الجامعة المرحلة الثانية .
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