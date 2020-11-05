بريدة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأعلنت جامعة القصيم، ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار والأوقاف اليوم عن توافر فرص استثمارية داخل منشآتها في عدة مواقع، وسيتم استقبال المظاريف المغلقة من الراغبين في الاستثمار حتى يوم 9 / 4 / 1442هـ، فيما ستفتح بتاريخ 10 / 4 / 1442هـ.وتشمل الفرص الاستثمارية تأجير مواقع أجهزة البيع الذاتي بمرافق ومنشآت الجامعة ، وتأجير مواقع خدمات التغذية بمرافق ومنشآت الجامعة المرحلة الثانية .// انتهى //13:47ت م0073