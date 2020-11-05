عام / " الأرصاد" تنبه من سحب رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
الخميس 1442/3/19 هـ الموافق 2020/11/05 م واس
جدة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ،من سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة ، والقنفذة ،والليث ، ورابغ ، الأجزاء الساحلية .
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية عشر مساءً .
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