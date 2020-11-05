جدة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ،من سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة ، والقنفذة ،والليث ، ورابغ ، الأجزاء الساحلية .وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية عشر مساءً .// انتهى //13:55ت م0074