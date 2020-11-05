الطائف 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم , من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف ، وميسان ، والعرضيات ، والعاصمة المقدسة وأضم والجموم وعرفات , مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبهانعدام في الرؤية،ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 والنصف مساء .ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.// انتهى //14:32ت م0086