عام / الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
الخميس 1442/3/19 هـ الموافق 2020/11/05 م واس
الطائف 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم , من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف ، وميسان ، والعرضيات ، والعاصمة المقدسة وأضم والجموم وعرفات , مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه
انعدام في الرؤية،ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 والنصف مساء .
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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