الطائف 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسجهزت أمانة الطائف أكثر من 14 فرق لمعالجة المستنقعات والرصد الحشري بأنحاء المحافظة، وتم حصر 86 موقعاً وقفت عليها فرق الصحة العامة لتعزيز جهود الاستكشاف الحشري بمتابعة الإدارة العامة للصحة العامة بوكالة الخدمات، وتكثيف العمل الميداني لمكافحة انتشار الحشرات الضارة والقضاء عليها في طور حياتها الأولى.وأوضحت الأمانة أن هناك معايير لاختيار المواقع التي يتم التعامل الفوري معها بالرش والمكافحة عقب أخد عينات مخبرية من مواقع بالطائف والضواحي، وذلك لقياس التكاثر الحشري وبؤر التزايد وتحليل المياه لرصد وتحديد نوع الحشرات، كما تم رصد مواقع تجمع المياه والمستنقعات والأراضي الرطبة ووضع حلول جذرية لها.وبينت الأمانة أن فرق المكافحة الحشرية شرعت في تنفيذ حملات مكثفة للرش بمختلف أنواعه، وردم المستنقعات، بالإضافة الى تخصيص برنامج لرش وتعقيم حاويات النفايات عقب تفريغها، وذلك تعزيز لمنع انتقال العدوى والقضاء الفوري على تكاثر الحشرات.وأشارت الأمانة أن جهود التعقيم والرش بأنواعه، مستمرة وفق خطط ميدانية تشمل كافة أحياء الطائف والضواحي، وتعمل وفق جدول يحدد الكثافة السكانية، ورصد مواسم الأمطار، ومعالجة التجمعات المائية.// انتهى //14:42ت م0087