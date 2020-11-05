بريدة 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم ، مبادرة فريق سخاء التطوعي "تراميم" ، التي تُعنى بمساعدة الأسر المتعففة بترميم وتجهيز منازلهم وتوفير الاحتياجات الأساسية فيها.وقدمت قائدة فريق سخاء التطوعي أفنان الدبيخي شرحاً عن ماقدمه الفريق من خلال مبادرة #تراميم ، وسعيه لتحقيق رؤيته ورسالته في مساعدة من يعيشون في منازل تحتاج للصيانة والترميم ، ومساندة الأسر المتعففة من خلال توفير مسكن ملائم لهم ، ونشر ثقافة العمل التطوعي ، وإشراك المجتمع والقطاعات كافة لمد يد العون في هذه المبادرة ، واستثمار أوقات الشباب والفتيات بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير والأجر والمثوبة ، مشيرةً إلى أن فريق العمل هو شباب وفتيات متطوعين ومتخصصين في مختلف المجالات اللازمة.واطلع سموه على ما جرى إنجازه وتحقيقه من خلال مبادرة #تراميم، وعلى أنشطة وأعمال المتطوعين والمتطوعات وما يقدمه أبناء وبنات الوطن ، من جهود تطوعية لخدمة مجتمعهم ، مؤكداً أن فريق سخاء التطوعي يقدم عملاً فريداً بالمنطقة يضرب به المثل في خدمة المجتمع .حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق ، وأمين رابطة التطوع سفيان الربيش ، وعدد من أعضاء فريق سخاء التطوعي.// انتهى //14:50ت م0089