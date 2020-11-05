الأحساء 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واساستضافت الكلية التقنية بالأحساء اليوم لقاءً توظيفياً بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، يستهدف المتدربين الخريجين، ويوفر أكثر من 90 فرصة عمل لدى فروع الشركة بالمملكة.وشملت الوظائف المطروحة تخصصات الكهرباء الإنشائية، والإدارة المكتبية، والقوى الكهربائية، والتمديدات الصحية، والإنتاج الميكانيكي والإنتاج الكيميائي.// انتهى //15:01ت م0091