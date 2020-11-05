أبهـا 19 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 05 نوفمبر 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، على أعمال مشروع "الرصف بالأحجار الطبيعية" في الممرات وأسوار الحدائق الذي تنفذه أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية سراة عبيدة ضمن مشروع تحسين المشهد الحضري.وأشار سموه خلال ترؤسه اجتماع ورشة تحسين المشهد الحضري بمقر بلدية خميس مشيط إلى أهمية المشروع الذي يهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية وإبراز الجانب العمراني بما يضمن الحد من تكلفة الصرف على الممرات وتحقيق الاستدامة البيئية طبقًا لرؤية المملكة 2030.واستعرض سمو رئيس هيئة تطوير المنطقة مراحل سير المشروع وتنفيذها التي تأتي بمقاييس دقيقة من خلال جمع المواد وأعمال القص والتصنيع وعينات الحجر المستخدمة للتركيب وصولاً إلى الأسوار الرئيسة وخروج المشروع بصورته النهائية كنموذج يحتذى به في منطقة عسير، ويأتي مشروع الرصف بالصخور ضمن خطة تحسين المشهد الحضري للمحافظات والمراكز محور التراث العمراني والتي تنفذها أمانة منطقة عسير بإشراف ومتابعة هيئة تطوير المنطقة.// انتهى //15:03ت م0092